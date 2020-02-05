Москва, , 12:01 — REGNUM Российская продукция сможет заменить китайский чеснок в случае перебоев в поставках, вызванных распространением нового коронавируса. Об этом сообщили 5 февраля в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В ассоциации отметили, что при необходимости возместят выпадающие объёмы за счёт отечественного производства. В 2019 году чеснока в России стали производить на 10% больше согласно предварительным оценкам.

«Дефицит не возникнет», — заявили в АКОРТ ТАСС.

Также нехватку поможет восполнить импорт из Египта или Узбекистана или даже новые поставщики — Аргентина или Испания. Только 19% внутреннего потребления чеснока обеспечивает импорт, уточнили в ассоциации.

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