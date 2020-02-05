Москва, , 11:49 — REGNUM Топ-5 самых ожидаемых жителями России новинок авторынка в 2020 году составили специалисты портала Auto.ru.

Рейтинг был составлен на основании социологического исследования, в котором приняло участие свыше 15 тыс. человек. Всего в опрос было включено 16 новинок автопрома, которые должны появиться в продаже на авторынке России в 2020 году.

Больше всего российские автолюбители ожидают выхода на авторынок нового кроссовера Seltos южнокорейской марки Kia Seltos. Так ответили 16,9% респондентов. Ожидается, что автомобиль появится в продаже 2 марта. На второй строчке оказался еще один представитель Kia — новый седан Optima. Свой голос за него отдали 12,2% опрошенных.

Третье место в пятерке самых ожидаемых авто в России оказалось у рестайлинговой модели Skoda Octavia (10,4% респондентов). Однако на российском авторынке новинка должна появиться только в четвертом квартале текущего года.

Замыкает этот рейтинг новые кроссоверы Kia Telluride (9,8%) и Mercedes-Maybach GLS (6,6%).

Напомним, стоимость новых кроссоверов Kia Seltos в России в топовой комплектации будет составлять от 1 349 900 рублей.

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