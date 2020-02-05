Челябинск, , 11:44 — REGNUM В Челябинской области бизнесмен уплатил своим сотрудникам более 2 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщает областное управление СКР.

Долги фирма накопила в 2019 году. При этом следователи установили, что возможность расплатиться была. Возбудили уголовное дело. Директору грозит до трёх лет колонии.

Однако сейчас долги полностью. погашены. В вязи с этим следователи попросили суд прекратить уголовное преследование и назначить руководителю судебный штраф.