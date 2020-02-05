Севастополь, , 11:42 — REGNUM Арбитражный суд Севастополя 20 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск АО «Севастопольский завод напитков» к городу федерального значения Севастополь в лице департамента по имущественным и земельным отношения. Истец требует признать за ним права собственности на 13 объектов недвижимости, среди которых цеха, административное здание, котельная, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 21 января 2020 года, в деле третьими лицами выступают управление Росреестра, правительство Севастополя и ГКУ «Фонд государственного имущества».

Компания претендует на 13 объектов недвижимости, которые расположены в Севастополе. Среди них — восьмиэтажное нежилое здание, цех безалкогольных напитков на два этажа, одноэтажный цех, котельная, административный корпус общей площадью 854,8 кв. м, насосная станция, павильон столовой, производственный склад площадью 306,3 кв. м, склад на 274,8 кв. м, гараж, проходная и другие объекты.

Объектам кадастровые номера были присвоены в 2016—2017 годы.

Компания-истец учреждена в сентябре 1995 года. Уставный капитал превышает 9,7 млн рублей. Директор с октября 2018 года — Виктор Бурда (бывший владелец доли в ООО «Транспортно-логистический центр «СПИКА», ликвидированного в марте 2019 года). На заводе средняя численность персонала — около 70 сотрудников.