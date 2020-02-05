Москва, 5 февраля 2020, 11:41 — REGNUM Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) готово взять на себя развитие сети технологических кружков в российских школах для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых. Создать сеть естественнонаучных кружков в стране предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями общественности 4 февраля.
К началу 2020 года российское Кружковое движение насчитывает более 200 000 участников. Такой масштаб обеспечивают, в первую очередь, ежегодные Олимпиады НТИ и проектные школы «Практики будущего», где школьники и студенты учатся решать сложные технологические задачи и доводить свои решения до конечного продукта. В процессе работы школьники учатся инженерному мышлению, приобретают навыки работы в команде, тренируются ставить цели и ориентироваться на результат. Привлечь внимание молодого поколения к современным технологиям, инженерному творчеству и занятиям в технологических кружках также помогают фестивали Кружкового движения Rukami — в 2020 году они пройдут уже в 15 регионах России.
Для участников и победителей технологических конкурсов и олимпиад Кружкового движения предусмотрены дальнейшие траектории развития и разные форматы поддержки — например, возможность поступить в ведущие российские университеты, участие в постоянно растущем сообществе выпускников, помощь в развитии своего научно-технического проекта и возможность пройти обучение и вернуться в Кружковое движение уже в качестве наставника для нового поколения школьников.