Москва, , 11:36 — REGNUM У России нет необходимости занимать денег в тех объемах, как раньше, поэтому она занимает меньшие суммы. Об этом 5 февраля заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию СМИ о том, что правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили. Он отметил, что поток тех денежных средств, которые возвращаются, остался на том же уровне.

«Но в сравнении с тем, что мы стали меньше занимать, как раз к такому результату и привело — занимаем мы действительно меньше, а возвращают нам примерно на том же уровне», — цитирует его РЕН ТВ.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства по исполнению бюджета сообщили, что в 2019 году заемщики выплатили России 250 млрд рублей, в то время как Москва предоставила в долг 215 млрд рублей. В последний раз положительная разница была зафиксирована в 2019 году.

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