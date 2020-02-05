Москва, , 11:38 — REGNUM Введение в России обязательной маркировки молочной продукции вынудит московский завод «Карат» производить часть сыров в Белоруссии. Об этом гендиректор завода Евгений Гребнев заявил на совещании в Минсельхозе, сообщает 5 февраля РБК.

В ходе совещания 30 января Гребнев рассказал, что установка оборудования для маркировки потребует доукомплектации 14 из 16 производственных линий. При этом на двух линиях для нового оборудования вовсе нет места, указано в протоколе совещания.

Перенести придётся линии по производству творожных сыров Violette, позднее уточнил Гребнев изданию. Производство в Москве придётся остановить и передать белорусскому партнёру завода.

Введение маркировки Гребнев считает нецелесообразным из-за низкой доли контрафакта среди сыров и высоких затрат на внедрение новой системы. Напомним, завод «Карат» ранее был известен как Московский завод плавленых сыров, он производит сырки «Дружба» и «Янтарь».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2020 года в России станет обязательной маркировка некоторых видов молочной продукции. С 15 июля 2019 года она осуществляется в рамках эксперимента.

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