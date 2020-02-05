Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM

Если информация о намерении правительственной комиссии ужесточить наказания за задержку зарплат соответствует действительности, это означает, что правительству нужно очень серьезно заняться кадровыми вопросами, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 февраля, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Фёдоров, комментируя сообщения об инициативе комиссии.

Ранее «Известия» сообщили, что комиссия рассматривает возможность ужесточения наказания для работодателей за невыплату зарплат. Предлагается переквалифицировать это нарушение и считать его преступлением средней тяжести. За невыплату зарплат в течение более чем двух месяцев работодателю будет грозить до пяти лет тюрьмы, а в случае, если задержки приведут к тяжким последствия для работников, — до десяти.

« Очень надеюсь, что эта информация не соответствует действительности. Потому что если это не так, то правительству нужно очень серьезно заняться кадровыми вопросами. Для выполнения майских указов и поручений послания президента нам нужен экономический рост, а данные меры приведут к прямо противоположному эффекту.

Если в правительстве полагают, что нужно бить предпринимателей по всем местам и что от этого они будут лучше работать, то это ошибка. Кто сможет — убежит. Остальные встанут в очередь за пособием.

Я ни разу за двадцать лет не задерживал зарплаты своим работникам. Но мне известны случаи, когда это происходило у коллег. К примеру, потому, что с кем-то не рассчитались контрагенты. Или потому, что банк заблокировал счёт предпринимателя — правительство ведь предоставило банкам такую возможность.