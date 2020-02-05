Москва, , 11:22 — REGNUM Мошенники стали ставить должников в ситуацию, когда тем некому выплачивать кредит. О такой схеме чёрных кредиторов рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, пишет «Российская газета».

Он пояснил, что сначала физическое лицо или индивидуальный предприниматель получает от кредитора нужную сумму денег, после чего последний надолго исчезает. Должник просто не может вернуть деньги, при этом условия договора могут включать рост процентной ставки.

В результате долг быстро растёт, а кредитор неожиданно возвращается и подаёт на должника в суд, требуя возвращения всей суммы с процентами. Существует запрет взыскания задолженности через суд в пользу чёрных кредиторов, однако те всё равно могут выиграть спор.

В основном такие мошенники выдают себя за микрокредитные и микрофинансовые компании или являются анонимными кредиторами из объявлений на заборах. В 2019 году регулятор выявил в России 1845 организаций — нелегальных кредиторов.

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