Москва, , 11:06 — REGNUM Курс рубля в последние дни особенно чутко откликается на общие антирисковые настроения на финансовых рынках в связи с коронавирусом и на динамику нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Бегство от рисков к 5 февраля приостановилось после бурной паники в конце января — начале февраля, поскольку основная эмоциональная реакция на пандемию уже заложена в цены. Об этом, в частности, говорит отскок вверх фондовых индексов, прежде всего, «токсичных» азиатских.

Нефтяные котировки, хотя также находятся в падении, смогли удержаться и приподняться утром 5 февраля над $54 за баррель Brent. Сегодня важными выходящими данными могут стать запасы и добыча нефти в США, а также изменение занятости в США, влияющее на доллар.

С учётом определённой стабилизации в движении активов, можно предположить и для рубля не очень высокую амплитуду колебаний курса в течение дня. Наиболее вероятный диапазон — 62,50−63,70 руб./доллар», — полагает эксперт.

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