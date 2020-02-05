Пхеньян, , 11:01 — REGNUM В декабре 2019 года Северная Корея импортировала из Китая 7 тыс. тонн кукурузы, сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей таможенной службы Китая.

По их словам, в декабре прошлого года в Китае зафиксировали самый высокий показатель импорта кукурузы в КНДР с июля 2017 года.

Специалисты отмечают, что в конце 2019 года, помимо кукурузы, КНДР также закупила у Поднебесной 8500 тонн риса. По сравнению с ноябрем прошлого года импорт риса увеличился лишь на 4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Китай поставил в КНДР 22 739 тонн нефтепродуктов. Ежемесячные поставки варьировались от 478 до 3 117 тонн нефтепродуктов.