Тегеран, , 11:01 — REGNUM 4 февраля первый вице-президент Исламской республики Иран (ИРИ) Эсхак Джахангири заявил, что власти США лгут, приводя информацию, что не существует никаких ограничений на импорт лекарств и продуктов питания в Иран. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Кроме того, Джахангири подчеркнул, что США всячески игнорируют резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, отменившую санкции в отношении Ирана в 2015 году. После Исламской революции 1979 года Иран не ощущал никаких препятствий при продаже своей нефти, так как было множество покупателей, испытывавших потребность в ней. Сейчас ситуация меняется, так как Штаты «буквально навязывают остальным следовать их примеру».

«У нас миллиарды долларов в разных странах, таких как Южная Корея, Япония и т.д., но мы не можем воспользоваться даже одним долларом из наших денег по той причине, что американцы лишают нас возможности покупать лекарства и продукты питания», — отметил первый вице-президент.