Амстердам, , 10:47 — REGNUM В Нидерландах лицам, которые из-за задолженностей не могут выплатить штраф, с 1 апреля могут дать отсрочку по выплатам. Правительство намерено с помощью экстренной процедуры намерено предотвратить накапливание штраф у лиц с задолженностями.

В Министерстве юстиции уточнили, что речь идёт не об отмене штрафа, а лишь о его отсрочке.

Центральное бюро юстиции по инкассациям в течении четырёх месяцев не сможет взимать штраф, а также не сможет повышать его. Условием для отсрочки в взимании штрафа является участие в программе по реструктуризации долгов.