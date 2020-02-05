Сеул, , 10:42 — REGNUM Южная Корея намерена укрепить сотрудничество с Россией и Азербайджаном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, 4 февраля представители Южной Кореи посетили Москву, где встретились с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым, заместителем министра экономического развития РФ Тимуром Максимовым и первым заместителем председателя правления Сбербанка Львом Хасисом.

В ходе визита в Россию, стороны обсудили подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений, укрепление сотрудничества в сфере судо‑ и автомобилестроения, цифровой экономики, искусственного интеллекта. Также была затронута тема соглашения о свободной торговле в сегментах услуг и инвестиций.

6 февраля в Баку южнокорейская делегация примет участие во втором заседании Совместного комитета по вопросам экономического сотрудничества Южной Кореи и Азербайджана, в рамках которого стороны обсудят сотрудничество в сфере здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий и сельского хозяйства.

Известно, что представители Южной Кореи также намерены обратиться к правительству Азербайджана с просьбой привлечь южнокорейские компании в проекты по строительству электростанции, нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса.