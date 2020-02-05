Найроби, , 10:29 — REGNUM Член совета директоров национального Онкологического института Кении заявил, что орган не в состоянии эффективно выполнять свой мандат из-за «катастрофически недостаточного финансирования». Об этом передает ВВС Swahili.

Дэвид Макуми в интервью журналистам заявил, что с момента основания института он получал около 100 000 долларов в качестве годового финансирования деятельности органа. Он добавил, что в институте еще не было ни одного сотрудника.

По информации журналистов телерадиокомпании, орган, уполномоченный контролировать все мероприятия, связанные с информированием населения Кении о раке, во всемирный день борьбы с раком во вторник, 4 февраля, не провел ни одного мероприятия, поскольку в институте нет сотрудников.

По информации репортеров, национальный Онкологический институт был создан в 2012 году в рамках парламентского акта по контролю за лечением рака в Кении, а также консультации министра здравоохранения по стратегиям лечения рака.

Согласно онкологическому регистру, составленному в Найроби, в Кении рак занимает третье место среди основных причин смерти населения после инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Глобальной онкологической обсерватории за 2018 год, в Кении ежегодно от онкологических заболеваний умирает около 33 тысяч человек.