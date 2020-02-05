Ташкент, , 10:23 — REGNUM Льготные налоги для негосударственных детских спортивных школ по зимним видам спорта ввели в Узбекистане. Об этом говорится в постановлении президента «О мерах по развитию зимних видов спорта», опубликованном 5 февраля агентством «УзА».

Льгота также распространяется на ассоциации зимних видов спорта, федерацию хоккея Узбекистана и их территориальные подразделения. Все перечисленные спортивные организации до 1 января 2023 году будут платить налог на имущество и социальный налог со ставкой, уменьшенной на 50%.

Постановление президента утверждает программу развития зимних видов спорта в Узбекистане на 2020−2023 годы. Документ освобождает спортивные организации от таможенных пошлин за импорт спортивного оборудования и инвентарь.

Напомним, в 2019 году в Узбекистане была введена единая система физической культуры и спорта, которая обеспечивает мониторинг, обмен информации и анализ сведений о спортсменах и тренерах.

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