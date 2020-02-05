Ташкент, , 10:10 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам дальнейшего развития кластеров в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечалось, что кластерами предусматривается реализовать 96 проектов по организации переработки, хранения и сушки продукции мощностью 430 тысяч тонн. Разработаны также проекты по созданию интенсивных садов на 6 тысячах и виноградников на около 8 тысячах гектаров. На текущий год запланирован экспорт продукции на 410 миллионов долларов.

«Отечественная сельхозпродукция продукция более 80 видов экспортируется в 66 стран мира», отмечалось на совещании.

Подчеркивалось, что кластерная система является важным фактором перехода на рыночные принципы, до настоящего времени в Узбекистане образовано 73 хлопково-текстильных кластера, в прошлом году их доля составила 73 процента выращенного урожая хлопка.

«Средняя урожайность в таких новых образованиях была на 4,1 центнера больше, чем в некластерных землях, было заготовлено дополнительно 428 тысяч тонн хлопка», отмечалось на мероприятии.

Было подчеркнуто, что на хлопковых полях, не охваченных кластерами, будут образованы кооперации с участием фермеров. Хлопкоочистительные заводы будут переданы фермерам для организации кооперации, доходы от добавленной стоимости будут распределяться между фермерами — членами кооперации.

Перед министерствами сельского хозяйства и юстиции поставлена задача конкретно определить обязанности кластеров и фермеров, разработать механизмы регулирования их деятельности.

Указано, что действующая система финансирования заготовки хлопка не вполне применима к кластерам. В связи с этим поручено усовершенствовать систему финансовой поддержки кластеров и фермеров.

«Подробно рассмотрены предстоящие в текущем году и в дальнейшей перспективе мероприятия по отмене государственного заказа, поэтапному отказу до 2023 года от порядка обязательного размещения культур», сообщает пресс-служба.