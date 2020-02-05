Сеул, , 10:10 — REGNUM Южнокорейские автопроизводители могут столкнуться с большими производственными потерями, поскольку из-за вспышки коронавируса они не могут получить необходимые для производства детали из Китая. Об этом 5 февраля сообщает Yonhap.

Hyundai, Kia, GM Korea, SsangYong и Renault Samsung уже приостановили некоторые из своих сборочных линий или рассматривают возможность их остановки.

Автокомпания Renault Samsung, которая меньше всего зависит от поставок из Китая, планирует приостановить производство на своем единственном заводе в Пусане на несколько дней на следующей неделе.

«Мы получаем некоторые компоненты от наших партнеров по альянсу Renault (например, Nissan Motor), но на следующей неделе у нас может возникнуть нехватка запчастей, если заводы по производству запчастей в Китае не возобновят работу в понедельник после продолжительного новогоднего перерыва», — сообщил представитель Renault Samsung.

Напомним, китайские власти призвали производителей прекратить работу до 9 февраля, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

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