Уфа, , 10:08 — REGNUM Авиакомпания Smartavia объявила о старте продаж авиабилетов по маршрутам Уфа — Сочи и Уфа — Симферополь. Об этом 5 февраля сообщает пресс-службы уфимского аэропорта.

По сообщению пресс-службы авиакомпании, рейсы в Крым Smartavia начнет с 5 июня. Полеты в этом направлении будут осуществляться один раз в неделю по пятницам. При этом за билет в одну сторону нужно будет заплатить от 4 550 рублей. Из Уфы в Сочи самолеты Smartavia начнут летать с 8 июня по понедельникам. В этом направлении цена билета в одну сторону составит от 5 300 рублей.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться самолетами Boeing 737−700. В настоящий момент рейсы «Уфа» в Сочи осуществляют авиакомпании «Россия» и «Победа».

Летом, кроме Smartavia перевозить пассажиров в Сочи будут авиаперевозчики Nordwind, Red Wings и «ИрАэро».А в Крым будут летать Smartavia, Red Wings, Nordwind и «Алроса».

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