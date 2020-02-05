Ставрополь, , 10:06 — REGNUM Новый завод по производству молочной продукции открылся в Александровском районе Ставрополья. Ввел предприятие сельскохозяйственный кооператив «Новокавказский», сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Общая стоимость инвестиционного проекта составила 102 млн рублей. За счет этих средств отремонтировано здание, в котором разместилось новое производство, а также установлены необходимые для переработки молока техника и оборудование.

Мощность переработки на новом заводе составляет две тонны молока в сутки. Однако инициатор проекта до конца 2020 года планирует увеличить этот показатель до десяти тонн в сутки. В настоящее время на предприятии, помимо молока, налажен выпуск кефира, сметаны, творога и ряженки.