Сеул, , 09:59 — REGNUM В связи с продолжающимся бойкотом японских товаров и услуг, продажи японских автомобилей в Южной Корее упали на 65%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров.

Согласно опубликованным данным, в январе текущего года в стране зарегистрировали 1 320 автомобиля из Японии, что на 64,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля японских автомобилей на рынке также сократилась с13%, до 7,4%.

Известно, что продажи Lexus сократились на 66,8%, до 509 автомобилей, Toyota — на 59,9%, до 420 автомобилей, Honda — на 50,5%, до 331 автомобиля, Nissan — на 82,7% — до 59 автомобилей.

В январе 2020 года общее число зарегистрированных импортных автомобилей в стране составило 17 640 единиц, что на 3% меньше, чем в январе прошлого года.