Пекин, , 09:58 — REGNUM Объем перевозок пассажиров авиалиниями КНР во время периода массовых отпусков и выходных дней, связанных с празднованием китайского Нового года, из-за новой коронавирусной инфекции уменьшился на 12,1% в годовом исчислении. Об этом 5 февраля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление гражданской авиации КНР.

Также сообщается, что общее число авиарейсов китайских компаний с 10 января до 4 февраля снизилось до 353,7 тыс. авиарейсов, из них 272,8 тыс. приходятся на внутренние и остальные 80,8 тыс. на международные авиаперелеты.

При этом уточняется, что на 4 февраля число авиарейсов сократилось на 68,3% по сравнению с этой же датой в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единственный островной регион России — Сахалинская область — не ожидает ни дефицита овощей, ни роста цен в связи с коронавирусом, так как регион овощами обеспечивает себя самостоятельно.