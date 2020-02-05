Москва, , 09:53 — REGNUM Попытки удержаться на плаву, которые нефтяной рынок предпринимал в первой половине дня, оказались тщетными, и нефть марки Brent скатилась к свежим более чем однолетним минимумам на уровне $53,66 за баррель, закрывшись ниже отметки $54, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 5 февраля, на утренних торгах котировки пытаются развить отскок в условиях откровенной перепроданности, но пока подняться выше $54,50 не удается. Несмотря на осторожное возвращение интереса к риску на мировых площадках, нефть испытывает трудности с восстановлением.

В отличие от рынков акций, где инвесторы частично абстрагировались от темы коронавируса и его последствий, нефтетрейдеры опасаются, что масштабы последствий китайской эпидемии для рынка энергоносителей будут более болезненными.

Причем рынку не помогает тот факт, что страны ОПЕК+ активно обсуждают ответные меры, которые могут быть приняты в ближайшем будущем.

Локально масла в огонь подлил отчет API, который указал на рост запасов сырой нефти почти на 4,2 млн баррелей против прогноза +3 млн. Более того, запасы бензина повысились почти на 2 млн, тоже превысив ожидания.

В преддверии сегодняшнего официального отчета минэнерго США эти цифры не способствуют проявлению оптимизма и, вероятно, будут сдерживать порывы потенциальных покупателей.

В краткосрочной перспективе Brent необходимо как минимум отвоевать уровень $54 за баррель и нащупать дно, хотя угроза новой волны распродаж сохраняется», — считает эксперт.

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