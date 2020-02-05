Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM Расходы бюджета Казахстана на оборону в 2020 году составят 681,8 млрд тенге ($1,8 млрд), что на 4% меньше, чем в 2019 году. Об этом 5 февраля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

Согласно закону о бюджете, расходы на оборону в 2021 году вырастут на 11,7%, до 761,6 млрд тенге ($2 млрд), а в 2022 году — до 789,7 млрд тенге ($2,1 млрд).

За год инвестиции в государственное управление, оборону и обязательное социальное обеспечение составили 58,9 млрд тенге ($155 млн), что на 8,6% больше, чем годом ранее.

Напомним, в 2019 году затраты на оборону в Казахстане выросли на 36,3%, до 738,7 млрд тенге ($1,9 млрд). По итогам 2018 года затраты выросли на 19,8%.