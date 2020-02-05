Новороссийск, Краснодарский край, , 09:46 — REGNUM Новый участок Троицкого группового водопровода протяженностью около 18 километров планируется ввести в эксплуатацию до конца марта текущего года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 февраля. На строительства участка был выделен почти миллиард рублей.

«Для переключения такого крупного водопровода необходима полная остановка насосных станций Троицкого группового водопровода. Работы по переврезке нового участка планируется провести в течение 24 часов в конце марта», — сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ.

Троицкий групповой водопровод расположен в Крымском районе, именно по этому водопроводу вода поступает в Новороссийск. Он был построен в 1970-е годы и имеет высокую степень износа, что приводит к крупным авариям — только в конце 2019 года жители Кубани дважды оставались без воды на длительное время.

Кроме того, из-за износа водопровода, а также снижения запасов питьевой воды в Новороссийске действует регламент подачи холодной питьевой воды жителям ряда районов — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Однако сейчас, после прошедших дождей, запасы пополнились, и периоды подачи воды увеличили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на обновление Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов в Краснодарском крае планируют направить около 1,4 млрд рублей.