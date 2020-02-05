Архангельск, , 09:45 — REGNUM Прокуратура Архангельской области через суд добилась запрета на сброс неочищенных сточных вод в реку.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, речь идет о сливе сточных вод сдренажно-насосной станции (ДНС), расположенной в Архангельске в районе автовокзала. Проверка Росприроднадзора показала, что в реку Банная и далее в Северную Двину сбрасываются сточные воды, концентрация загрязняющих веществ в которых превышает предельно допустимые нормы в 34 раза. Причиненный в результате водному объекту ущерб превысил 65 млн руб.

Отметим, что суд уже выносил решение, обязывающее администрацию города обеспечить очистку сточных вод на выпусках дренажно-ливневой канализации и предусмотреть на эти цели финансирование. Однако неоднократные требования приставов исполнить решение суда администрацией игнорировались.

Решением Октябрьского районного суда Архангельска иск прокуратуры удовлетворен, администрации города и обслуживающему станцию МУП «Архкомхоз» запрещено сбрасывать сточные воды с ДНС с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ. Срок запрета отсрочен судом на один год.

Кроме того, по исковому заявлению Северного межрегионального управления Росприроднадзора Арбитражным судом Архангельской области на администрацию возложена обязанность выполнить мероприятия по восстановлению нарушенного состояния реки Банная на сумму 65,636 млн руб.

На это решение администрация города подала жалобу в суд апелляционной инстанции, дело находится на рассмотрении.