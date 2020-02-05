Москва, , 09:44 — REGNUM Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета.

Так, в прошлом году заемщики выплатили 250 млрд рублей, в то время как Россия предоставила в долг 215 млрд рублей. В последний раз положительная разница была зафиксирована девять лет назад, тогда Москве вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.

Всего с 2010 года Россия выдала межгосударственных займов на 1,3 трлн рублей, вернуть удалось 0,8 трлн, передают «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшим должником России является Белоруссия. С 2012 года долг республики перед Москвой вырос в два раза и по состоянию на 1 июня 2019 года составил $7,55 млрд.

Следом за Белоруссией по объёму задолженности перед Россией идёт Украина. Долг этого государства приблизился к сумме $3,7 млрд.

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