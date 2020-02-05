Нур-Султан, , 09:25 — REGNUM 14 новых авиамаршрутов планируется открыть в Казахстане в 2020 году благодаря введению режима «открытого неба». Об этом 5 февраля заявил заместитель премьер-министра республики Роман Скляр на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе администрации президента Казахстана.

Скляр отметил, что новые маршруты запустят авиакомпании из Белоруссии, Румынии, Польши, Омана, ОАЭ, Кувейта и Малайзии. Кроме того, казахстанская сторона продолжает переговоры с представителями Швейцарии, Южной Кореи, Сингапура, Латвии и Литвы.

Токаев, в свою очередь, отметил необходимость повышения уровня конкуренции на рынке авиаперевозок, а также поручил продолжить работу по расширению авиасообщения.

Отметим, по итогам 2019 года в Казахстане было открыто 12 новых авиарейсов, в том числе из Нур-Султана в Прагу, Улан-Батор и Токио.