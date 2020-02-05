Москва, , 09:26 — REGNUM По итогам 2019 года стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 9,6%. Об этом со ссылкой на материалы Объединения автопроизводителей России (ОАР) и Russian Automotive Market Research сообщает «Коммерсантъ».

"В среднем легковой автомобиль можно купить за 1,6 млн рублей, что на 9,6% дороже, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

Кроме того, импортные машины за 2019 год выросли в цене в среднем на 9,4%, до 3,8 млн рублей. А цены на машины российского производства за прошлый год увеличились в среднем на 8,6% и составили около 1,3 млн рублей.

Среди причин подорожания автомобилей можно выделить прекращение льготных условий по ввозу автокомпонентов, а также объявление о росте утильсбора с 2020 года, который мог закладываться в стоимость машин уже с декабря прошлого года.

Напомним, с 1 января 2020 года в России вступило в силу постановление о повышении ставок утильсбора для машин.