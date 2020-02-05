Сеул, , 09:27 — REGNUM В декабре 2019 году объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн-покупки, увеличился на 18%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в декабре прошлого года в Южной Корее потратили на онлайн-шоппинг 12,58 трлн вон (~$10,56 млрд), что на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в течение 2019 года в стране потратили на покупки в интернете 134,58 трлн вон (~$112,98 млрд), что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Специалисты отмечают, что по сравнению с 2018 годом число транзакций на расходы в местах общественного питания и на доставку еды увеличились на 85%, на покупку продуктов питания и напитков — на 26%, на покупку потребительской электроники — на 25%.

Кроме того, в прошлом году в Южной Корее зафиксировали высокий показатель интернет покупок среди жителей других стран мира.

В четвертом квартале 2019 года иностранцы купили в южнокорейских онлайн-магазинах товары на общую сумму 1,86 трлн вон (~$1,56 млрд), что на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А объём средств, потраченных гражданами Южной Кореи на покупки в зарубежных онлайн магазинах, также выросли на 11%, до 998,7 млрд вон (~$838,45 млн).