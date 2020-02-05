Москва, , 08:48 — REGNUM Российские дилеры компании Cadillac 3 февраля 2020 года приступили к продаже модели XT6. Об этом сообщает радио «Ъ FM».

«Модель внешне абсолютно новая. Все технологичные вещи, которые есть в современных Cadillac, присутствуют уже в стартовой комплектации Luxury: это и камера, и хорошая сенсорная мультимедийная система, и парковочные ассистенты», — отметил директор по продажам Jaguar Land Rover и Cadillac Chevrolet компании «Авилон» Игорь Назаров.

В отличие от варианта XT6 для США в России эта модель будет менее мощной.

Автомобиль будет предложен в РФ с 200-сильным бензиновым четырехцилиндровым турбированным мотором рабочим объёмом 2 л, который будет агрегатироваться с 9-скоростным «автоматом».

Официальная премьера новинки стартует 14 февраля, а в дилерских центрах автомобиль появится в конце февраля 2020 года.

Напомним, рестайлинговый Cadillac Escalade появится в короткометражном фильме «Гимн» кинорежиссёра Спайка Ли. В сети уже появилось фото со съемок кинофильма.

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