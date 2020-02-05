Пхеньян, , 08:26 — REGNUM В 2019 году Китай поставил в КНДР 22 739 тонн переработанной нефти, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Совета Безопасности ООН.

Согласно опубликованным данным, Китай ежемесячно экспортировал в КНДР от 478 до 3 117 тонн нефтепродуктов.

Отмечается, что Россия поставляла переработанную нефть в Северную Корею только до ноября 2019 года. Общий объём поставок не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с января по август текущего года Китай также поставил в Северную Корею 12 500 тонн нефтепродуктов. Совокупный объем нефтепродуктов, поставленный в КНДР двумя странами, составил 301 795 баррелей или 38 202 тонны.

Согласно резолюции СБ ООН, которая допускает экспорт нефтепродуктов в КНДР объемом до 500 тыс. баррелей, Северная Корея «израсходовала» около 60% квоты.

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