Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Гарантированный трансферт из Национального фонда Казахстана в бюджет по итогам января 2019 года составил 575 млрд тенге ($1,52 млрд). Об этом сообщили 5 февраля в пресс-службе Национального банка республики.

В финансовом регуляторе уточнили, что для трансферта использован остаток средств в национальной валюте. Большой объем поступлений тенге в Национальный фонд отмечался в ноябре и декабре 2019 года.

Для обеспечения трансферта Национальный банк выполнил коннотацию валютных активов на общую сумму $489 млн.

Напомним, по итогам 2019 года сумма накоплений Национального фонда Казахстан составила 27,4 трлн тенге ($72,3 млрд), что на 3,7% больше, чем годом ранее.