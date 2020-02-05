Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 4 февраля завершились снижением на 0,62%. Покупателям не удалось удержаться на достигнутом уровне $55,63. На американской сессии цена на нефть марки Brent обновила минимум на $52,83, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В первой половине дня цены повышалась на фоне роста мировых фондовых индексов, а также в надежде на дополнительное сокращение добычи со стороны ОПЕК и ее союзников.

Давление на нефтяной рынок оказывает сокращение спроса на нефть со стороны Китая на 3 млн баррелей в сутки из-за вспышки коронавируса.

Сегодня, 5 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 1,45%. Рынок ждет итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК. На американской сессии минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране.

Китай остается доминирующим фактором для всех рынков. Если сегодня восходящая коррекция усилится на европейской сессии, то в качестве цели можно рассмотреть первый целевой уровень $56,88. Поддержка находится на уровне $52,20.

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