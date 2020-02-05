Сеул, , 08:14 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц увеличились на $840 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец января 2020 года валютные резервы страны составили $409,65 млрд, что является самым высоким показателем.

Специалисты отмечают, что рост показателя произошёл, несмотря на укрепление доллара и падение стоимости резервов в евро и иене в пересчёте на доллар.

Ценные бумаги сократились на $6,58 млрд, до $378,45 млрд, депозиты, напротив, увеличились на $7,44 млрд, до $20,29 млрд, а золото осталось на уровне декабря прошлого года — $4,97 млрд.

По состоянию на конец декабря Южная Корея заняла девятое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,1 трлн, на втором была Япония — $1,32 трлн, на третьем месте Швейцария — $854,8 млрд.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или Центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.