Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 4 февраля открылись снижением по доллару и евро. Рубль укрепился на фоне роста мировых фондовых индексов и нефтяных котировок в первой половине торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль укрепился по всему рынку. Пара доллар/рубль снизилась на 1,15%, до 62,92 руб., евро/рубль — на 1,25%, 69,55 руб., фунт/рубль — на 0,64%, до 82,26 руб.

В Азии индекс Shanghai Composite закрылся в плюсе на 1,28%. Вслед за ним восстановились все индексы. Золото и йена подешевели.

Инвесторы были воодушевлены тем, что правительство Китая принимает меры по сдерживанию коронавируса и ограничению его экономических последствий. Народный банк Китая на этой неделе закачал в финансовую систему сотни миллиардов долларов.

Плохо с восстановлением у нефти. Цена на нефть сорта Brent после подъёма до $55,63 обновила недельный минимум на $53,83. Рынок находится под давлением из-за сильного снижения спроса на нефть со стороны Китая.

Сегодня, 5 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 1,51%. Вторая попытка возобновить рост на росте индекса Shanghai Composite, который вырос на 1,63%.

Китай остается доминирующим фактором для всех рынков, включая рубль. Видно, что рыночная паника по поводу ужасных последствий коронавируса пошла на спад.

Считаю, что укрепление рубля продолжится. По итогам дня ожидается снижение пары на 0,7%, до 62,65 руб. При падении цены ниже 62,50, укрепление рубля ускорится до отметки 61,85.

Читайте также: Рубль ушёл на коррекцию