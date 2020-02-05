Абакан, , 08:07 — REGNUM Правительство Хакасии решило обратиться в федеральные органы власти за дополнительной финансовой поддержкой. Как сообщили ИА REGNUM 5 февраля в администрации главы региона, причина такого решения — сложившаяся в республике сложная экономическая ситуация.

В Минфин России направлено соответствующее обращение за подписью главы Хакасии Валентина Коновалова.

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Комментируя ситуацию, региональный минфин подчеркнул, что консолидированный бюджет Хакасии «не сбалансирован уже много лет». Из года в год муниципальные образования сталкиваются с проблемой блокировки счетов.

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Доходы консолидированного бюджета Хакасии в 2020 году ожидаются в объёме 30 млрд 806 млн рублей. Расходы без учёта просроченной кредиторской задолженности составят 37 млрд 817 млн рублей. По состоянию на 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики — 3 млрд 580 млн рублей, включая необходимые на разблокировку счетов муниципалитетов средства.

В минфине Хакасии пояснили, что «для обеспечения социальной и финансовой стабильности» региону в 2020 году «необходима дополнительная помощь из федерального центра» — 10,5 млрд рублей. В том числе эта сумма позволит погасить просроченную кредиторскую задолженность консолидированного бюджета республики.

«Минфин Хакасии готов к проверке Счётной палаты России», — говорится в сообщении республиканских властей.

Местные власти утверждают, что «ведут работу по наращиванию собственных доходов и сокращению расходов». В Хакасии создана рабочая группа по вопросам сбалансированности консолидированного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии из-за большого объёма накопленных долгов с 2018 года введено казначейское сопровождение. С 30 января 2020 года в Хакасии идёт проверка Казначейства России.

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