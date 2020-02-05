Амстердам, , 07:56 — REGNUM Правительство Нидерландов намерено выделить в общей сложности 500 миллионов евро на поддержку фермеров, желающих ликвидировать своё хозяйство или сделать его экологически более чистым. Источники, близкие к правительству, сообщают, что официальное заявление об этом будет сделано к концу текущей недели.

Предусматривается выделение 350 миллионов евро на выкуп ферм, производящих азот и находящихся вблизи природоохранных зон. 175 миллионов евро предназначены для поддержки фермеров, которые реализуют на своих фермы меры по экологической безопасности.

Ранее власти страны уже объявили о выделении из бюджета 180 миллионов евро, направленных на выкуп свиноферм у владельцев.