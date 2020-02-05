Москва, , 07:49 — REGNUM Сокращение операций с недвижимостью в России по итогам 2019 года составило 0,6%. Это первый случай снижения данного показателя ВВП с 2009 года. Такие данные приводит Росстат.

В прошлом году сделки с недвижимостью создали более 9,3 трлн руб. добавленной стоимости, что составляет 9,4% от всего ВВП России.

В 2018 году операции на рынке недвижимости показывали рост на 3,1%.

Как передавало ИА REGNUM, в середине января эксперты сообщали о возможном росте цен на жилье в России в 2020 году на уровне 10%.

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