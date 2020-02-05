Далянь, Китай, , 07:06 — REGNUM Единственные в мире фьючерсы на яйца пошли вверх в цене на Даляньской товарной бирже в связи с попытками властей Китая прекратить распространение нового коронавируса, сообщает 4 февраля агентство Bloomberg.

Фьючерсы на сентябрь 2020 года взлетели на 6,8% во время торгов 4 февраля, в то время как контракты на майские отгрузки упали. Теперь цена фьючерсов на 500 кг яиц взлетела почти до 900 юаней (около $128,75) против 625 сутками ранее. Еще 21 января цена не превышала 560 юаней.

Инвесторы опасаются, что транспортная блокада, которую осуществляют власти Поднебесной с целью противостояния новому коронавирусу, может существенно повлиять на рост цен яиц на рынках страны в связи с сокращением объемов поставок.

Отмечается, что в провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии вируса, более 300 млн кур находятся на грани жизни и смерти в связи с блокадой и падением поставок мяса. Некоторые фермеры провинции Шаньдун и Гуандун забивают лишнюю живность в связи с тем, что их не на что содержать.