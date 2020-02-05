Тюменский район, Тюменская область, , 06:59 — REGNUM В Тюменской области завершено расследование уголовного дела о махинациях с земельными участками в отношении бизнесмена и бывшей сотрудницы Ембаевской администрации Тюменского района. Дело направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что в начале 2018 года 45-летний предприниматель решил завладеть бесхозными земельными участками в городе Тюмени и Тюменском районе. Пять участков, на которые положил глаз бизнесмен, находились в ведении регионального департамента имущественных отношений, а три принадлежали умершим гражданам. Правоустанавливающие документы на участки отсутствовали.

Чтобы заполучить земельные участки, обвиняемый за вознаграждение привлёк 39-летнюю юриста администрации села Ембаево. В июне 2018 года женщина передала ему папку с архивными документами администрации, в которой были договоры, датированные 1968, 1969 годами, а также печать.

Бизнесмен от имени подставных лиц обратился в Ембаевскую администрацию за дубликатом договоров купли-продажи участков, юрист изготавливала подложные дубликаты и заверяла их подлинность. Кроме того, она печатала справки о якобы нотариальном удостоверении договоров купли-продажи.

Таким образом с июля по октябрь 2018 года бизнесмен по доверенности сдавал подложные документы в Росреестр для регистрации права собственности. По двум участкам регистрация состоялась беспрепятственно, а по остальным были обнаружены признаки фиктивности. Сотрудники Росреестра обратились к правоохранителям.

В СУ СКР по Тюменской области подтвердили опасения о подложности документов. По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).