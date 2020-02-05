Москва, 5 февраля 2020, 06:58 — REGNUM Арбитраж Москвы оставил без рассмотрения иск АО «Эксперт Банк» из Омской области, оставшегося без лицензии в ноябре 2019 года. 3 февраля 2020 года была обнародована результативная часть решения по иску к Центробанку России, в котором заявитель требовал фактически отменить отзыв лицензии. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Банку дали месяц на обжалование.
Дело о ликвидации АО по иску регулятора было рассмотрено в декабре 2019 год. Суд назначил ликвидатором госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Оценка активов банка временной администрацией выявила, что они составляют 6 461 256 000 рублей при обязательствах на сумму 6 283 291 000 рублей. За время работы временной администрации — с 1 ноября по 5 декабря 2019 года — свои требования предъявили 123 кредитора на сумму 462 894 624,65 рубля.
Лишился лицензии крупный сибирский банк: кому он принадлежал?
Напомним, банк остался без лицензии 1 ноября 2019 года, занимая на тот момент 209-е место по размеру активов среди банков РФ. Основной акционер банка — компании, в том числе из Эстонии и Москвы, конечным бенефициаром которых является председатель правления АО Роман Стройков. Его доля через связанные фирмы превышает 92%.