Москва, , 06:58 — REGNUM Арбитраж Москвы оставил без рассмотрения иск АО «Эксперт Банк» из Омской области, оставшегося без лицензии в ноябре 2019 года. 3 февраля 2020 года была обнародована результативная часть решения по иску к Центробанку России, в котором заявитель требовал фактически отменить отзыв лицензии. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Заявление АО «Эксперт Банк» о признании незаконным приказ Банка России №ОД-2519 от 01.11.2019 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Эксперт Банк» оставить без рассмотрения. Возвратить АО «Эксперт Банк» из федерального бюджета расходы по госпошлине в сумме 3000 рублей», — отмечается в определении суда.

Банку дали месяц на обжалование.

Дело о ликвидации АО по иску регулятора было рассмотрено в декабре 2019 год. Суд назначил ликвидатором госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Оценка активов банка временной администрацией выявила, что они составляют 6 461 256 000 рублей при обязательствах на сумму 6 283 291 000 рублей. За время работы временной администрации — с 1 ноября по 5 декабря 2019 года — свои требования предъявили 123 кредитора на сумму 462 894 624,65 рубля.

«Рассмотрено и включено в реестр требований кредиторов АО «Эксперт Банк» 41 требование кредиторов (физических и юридических лиц) на общую сумму 77 009 084,8 рубля», — отмечается в материалах суда.

Лишился лицензии крупный сибирский банк: кому он принадлежал?

Напомним, банк остался без лицензии 1 ноября 2019 года, занимая на тот момент 209-е место по размеру активов среди банков РФ. Основной акционер банка — компании, в том числе из Эстонии и Москвы, конечным бенефициаром которых является председатель правления АО Роман Стройков. Его доля через связанные фирмы превышает 92%.