Москва, , 06:53 — REGNUM Дефицит чеснока может наступить в России в связи со вспышкой коронавируса в КНР, на который приходится около 80% импорта данной овощной культуры в РФ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).

Специалисты РСХБ не исключили временного исчезновения чеснока с прилавков магазинов. По их данным нарастить собственное производство Россия сможет только в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за закрытия границ с Китаем ряд регионов России столкнулся с дефицитом овощей и фруктов, а также с резким увеличением их стоимости. Так, в Якутии выросли цены на помидоры и огурцы. Власти республики заявили, что намерены ограничение на наценку.

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