Новосибирск, 5 февраля 2020, 06:48 — REGNUM Мэрия города Новосибирска выдала разрешение на строительство по одному из этапов концессионного проекта по созданию четвёртого моста через реку Обь, сообщает Группа «ВИС». Документ датирован 3 февраля.
«Генеральным подрядчиком проекта выступает Производственная фирма «ВИС» — головная компания строительного субхолдинга Группы «ВИС», — уточняется в информации.
К основным работам компания планирует приступить в апреле 2020 года. Сейчас идёт подготовка площадки под размещение строительного городка.
Напомним, четвёртый мост в Новосибирске должен соединить Южную площадь с площадью Труда. По планам, это будет шестиполосная скоростная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков.
Концессионное соглашение подписано 6 декабря 2017 года.