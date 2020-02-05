Москва, , 06:32 — REGNUM Внести национальный девиз вместе с поправками в Конституцию РФ предложил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Об этом 5 февраля сообщает RT.

Своё предложение Хамзаев объяснил в письме, адресованном сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павлу Крашенинникову.

По мнению автора письма, официальные девизы имели предшественники современной России — СССР и Российская империя — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «С нами Бог!» соответственно. Таким образом, российская Конституция должна продолжить эту традицию.

Кроме того, напомнил общественный деятель, сегодня девизы есть у многих стран, например, у Великобритании, Франции, США, Чехии.

В качестве возможных вариантов девиза Хамзаев предложил использовать такие слова: «Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин предложил внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Спустя пять дней глава государства внёс соответствующий проект в Госдуму, а спустя ещё три дня нижняя палата парламента его одобрила в первом чтении. Предполагается, что второе чтение пройдёт до 14 февраля.

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