Санкт-Петербург, , 06:31 — REGNUM В банкротном деле лишённого лицензии ПАО «Невский народный банк» арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области по требованию временной администрации ЦБ РФ ввёл обеспечительные меры. Суд запретил ПАО Банк «ВТБ» «принимать к оплате и осуществлять платежи в пользу любых третьих лиц» по четырём векселям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём требовании заявитель указывал свыше десятка векселей, но суд по части из них отклонил просьбу.

«В данном случае, принятие заявленных обеспечительных мер в части векселей, эмитентом которых является ПАО Банк ВТБ, исключит возможность дальнейшего отчуждения имущества, за счёт которого может пополниться конкурсная масса должника, поскольку срок платежа по ним не истек (дата погашения, как указано заявителем, — по предъявлении, но не ранее 31.01.2020). Срок платежа по векселям, эмитентом которых является ПАО «Сбербанк России», истёк 17.12.2019 года, в связи с чем оснований для принятия обеспечительных мер в отношении указанных ценных бумаг суд не усматривает», — отмечается в определении суда.

Лицензию у «Невского банка» в Петербурге отозвали из-за хищения 3 млрд руб

Напомним, регулятор выявил у банка, созданного в 1990 году, хищение 3 млрд рублей, что привело к утрате капитала. 13 декабря 2019 года у ПАО была отозвана лицензия. На сегодня в нём работает временная администрация Банка России. Одновременно с этим подан иск о признании должника банкротом. В арбитраж он поступил 14 января 2020 года, слушания назначены на 17 марта 2020 года.