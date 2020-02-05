Санкт-Петербург, 5 февраля 2020, 06:31 — REGNUM В банкротном деле лишённого лицензии ПАО «Невский народный банк» арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области по требованию временной администрации ЦБ РФ ввёл обеспечительные меры. Суд запретил ПАО Банк «ВТБ» «принимать к оплате и осуществлять платежи в пользу любых третьих лиц» по четырём векселям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В своём требовании заявитель указывал свыше десятка векселей, но суд по части из них отклонил просьбу.
Лицензию у «Невского банка» в Петербурге отозвали из-за хищения 3 млрд руб
Напомним, регулятор выявил у банка, созданного в 1990 году, хищение 3 млрд рублей, что привело к утрате капитала. 13 декабря 2019 года у ПАО была отозвана лицензия. На сегодня в нём работает временная администрация Банка России. Одновременно с этим подан иск о признании должника банкротом. В арбитраж он поступил 14 января 2020 года, слушания назначены на 17 марта 2020 года.