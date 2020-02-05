Брянск, , 06:31 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции в КНР приведет к очень серьезным последствиям для мировой экономики, в том числе и к замедлению экономического роста как минимум на 1%. Об этом 4 февраля заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время совещания в правительстве Брянской области, сообщает Парламентская газета.

Матвиенко отметила, что больше всех пострадает Китай. Кроме того, спикер верхней палаты российского парламента считает, что трудности ждут и Россию, поскольку снижение деловой активности в КНР влияет на падение мировых цен на нефть.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля Ведомости опубликовало выдержки из аналитического обзора Citi, в котором говорится, что ситуация с коронавирусом может нанести ущерб экономики России из-за уменьшения спроса на нефть и ее удешевления.

Читайте также: Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса