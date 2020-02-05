Омск, , 05:43 — REGNUM Максимальная сумма микрозайма для малого бизнеса в Омской области увеличена до 5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Ранее размер микрозайма не превышал 3 млн.

По информации областного минэкономики, программы по предоставлению льготных займов малому и среднему бизнесу в регионе реализует Омский фонд микрофинансирования.

Уточняется, что максимальный размер микрозайма увеличен в рамках программы микрофинансирования «Общий». При этом сохранены льготные ставки:

«В зависимости от программы микрофинансирования ставка может составлять от 7,5% до 6,25% годовых».

Как пояснили в профильном министерстве, предприятия, реализующие проекты в приоритетных отраслях, могут рассчитывать на снижение процентной ставки до 6,25% годовых.

Напомним, в 2019 году компании Омской области по программам льготного микрофинансирования привлекли свыше 80 млн рублей. Указанная мера финансовой поддержки реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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