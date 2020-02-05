Пекин, , 05:17 — REGNUM Китайская государственная авиастроительная корпорация AVIC поставила в общей сложности 502 гражданских самолета своим клиентам в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

В 2019 году компания подписала заказы на 102 самолета и вертолета. Годовой операционный доход предприятия достиг 458 млрд юаней (около $66 млрд), а суммарная прибыль составила 19,8 млрд юаней. Одним из самых свежих проектов компании являются турбовинтовые гражданские самолеты семейства «Новая лодка».

В настоящее время в семействе насчитывается две уже вышедшие в производство модели MA60 и MA600. Самолеты поставляются клиентам как в Китае, так и за рубежом. Третий член семейства MA700 должен сойти с производственной линии уже в 2020 году и осуществить свой первый полет.

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