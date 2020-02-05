Пекин, , 05:10 — REGNUM Добавленная стоимость промышленного производства Пекина в 2019 году выросла на 3,1%, сообщили в Пекинском муниципальном бюро статистики.

По данным бюро, темпы роста сферы компьютеров, телекоммуникаций и прочего электронного оборудования составили 9,9%, в то время как энергетический сектор и сектор отопления занял вырос на 8,2%. Фармацевтический сектор за прошедший год прибавил 6,2%.

Производство автомобилей продемонстрировало годовой прирост на уровне 2,7%, несмотря даже на достаточно депрессивную ситуацию на рынке. Доходы крупных промышленных предприятий Пекина превысили 1,94 трлн юаней (около $282,9 мдрд), что на 3% выше, чем годом ранее.

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